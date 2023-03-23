В Чорному морі збільшилась кількість ракетоносіїв: скільки "Калібрів" несуть загрозу

Можливі точкові удари

Станом на ранок 23 березня корабельне угруповання ворога в морі досить потужне. Загрозу несуть три ракетоносії.

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Наразі в Чорному морі на бойовому чергуванні 13 ворожих кораблів. На бортах ракетоносіїв можливий залп — 20 "Калібрів".

"Ворог намагається тримати нас в напрузі. Попри те що надводні кораблі можуть бути і не спорядженні, оскільки Джанкойський вантаж не дістався пункту призначення, підводний човен — досить потужна небезпека. Хоча там всього 4 ракети, але вони високоточні й можуть бути застосовані по особливо важливих об’єктам", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця, ОК "Південь" додала, що наявність ракетоносіїв означає готовність до ракетного удару за різними напрямками для того, щоб розосередити українську ППО. Однак протиповітряна оборона все одно напоготові.

Як зазначала речниця ОК "Південь", виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно.

Зазвичай рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Зазначимо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.

Нагадаємо, в окупованому Севастополі вчора близько п’ятої ранку за місцевим часом було чути вибухи. ЗМІ повідомляють про атаку морськими безпілотниками. Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону іронічно прокоментувала чергову "бавовну" в Криму.