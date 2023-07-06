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В Черном море уменьшено количество кораблей

6 июля 2023 16:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Черном море уменьшено количество кораблей
Военные корабли в Черном море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море уменьшилось количество кораблей РФ. Хотя и некоторые ракетоносители зашли в пункты базирования, количество "Калибров" все еще больше 20.

Об этом на брифинге сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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В Черном море развернуто до 10 единиц кораблей. Однако количество ракетоносителей существенно уменьшилось.

"Если в течение ночной атаки на боевом курсе находилось 6 ракетоносителей и мощность общая ракетная была 36 единиц, 10 было использовано. В настоящее время два ракетоносителя зашли в Севастополь, на боевом дежурстве осталось два надводных и два подводных ракетоносителя. В сумме такой потенциал ракет может составлять до 24 "Калибров"", — отметила Наталья Гуменюк.

Обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно. Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Напомним, в ночь на 6 июля, оккупанты использовали при обстреле ракеты морского базирования типа "Калибр". Несмотря на мировые санкции, захватчики продолжают производство оружия.

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