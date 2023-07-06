Виробництво "Калібрів" в РФ не зупинилося, — Наталя Гуменюк

Ракети типу "Калібр". Фото: google

В ніч на 6 липня, окупанти використали під час обстрілу ракети морського базування типу "Калібр". Попри світові санкції загарбники продовжують виробництво зброї.

Про це очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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"Виробництво "Калібрів" в Росії на жаль не зупинено. Санкції недостатньо сильно тиснуть для того, щоб зупинити виробництво цієї зброї. І саме тому, накопичивши певний потенціал, ворог застосовує саме "Калібри"", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що "Калібри" це високоточна зброя яка може бути застосована по конкретних цілях. Крім того, дальність їх польоту становить 2,5 тисячі кілометрів. Це означає, що під загрозою вся територія України.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок загинуло троє людей.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну російську ракетну атаку у Львові. Він опублікував відео, де видно жахливі наслідки удару окупантів.

Зазначимо, у Чорному морі перебуває шість ворожих кораблів, всі вони є ракетоносіями. Загальний залп "Калібрів" понад 20 одиниць.