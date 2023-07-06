Производство "Калибров" в РФ не остановилось, — Наталья Гуменюк

Ракеты типа "Калибр". Фото: google

В ночь на 6 июля, оккупанты использовали при обстреле ракеты морского базирования типа "Калибр". Несмотря на мировые санкции, захватчики продолжают производство оружия.

Об этом глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире национального телемарафона единых новостей.

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"Производство "Калибров" в России к сожалению не остановлено. Санкции недостаточно сильно давят для того, чтобы остановить производство этого оружия. И именно поэтому, накопив определенный потенциал, враг применяет именно "Калибры"", — отметила Наталья Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" добавила, что "Калибры" это высокоточное оружие, которое может быть применено по конкретным целям. Кроме того, дальность их полета составляет 2,5 тысячи километров. Это означает, что под угрозой вся территория Украины.

Напомним, что в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли удар "Калибрамы" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом погибли три человека.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную российскую ракетную атаку во Львове. Он опубликовал видео, где видны чудовищные последствия удара оккупантов.

Отметим, что в Черном море находится шесть вражеских кораблей, все они являются ракетоносителями. Общий залп "Калибров" более 20 единиц.