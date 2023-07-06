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У Чорному морі зменшено кількість кораблів

6 липня 2023 16:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
У Чорному морі зменшено кількість кораблів
Військові кораблі в Чорному морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі зменшилась кількість кораблів РФ. Хоча й деякі ракетоносії зайшли до пунктів базування, кількість "Калібрів" все ще більше ніж 20. 

Про це на брифінгу повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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У Чорному морі розгорнуто до 10 одиниць кораблів. Проте кількість ракетоносіїв суттєво зменшилася.

"Якщо протягом нічної атаки на бойовому курсі знаходилося 6 ракетоносіїв  і потужність загальна ракетна була 36 одиниць, 10 було використано. Наразі два ракетоносії зайшли в Севастополь, на бойовому чергуванні залишилося два надводних і два підводних ракетоносії. В сумі такий потенціал ракет може складати до 24 "Калібрів"", — зазначила Наталя Гуменюк.

Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко й оперативно. Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання. 

Нагадаємо, в ніч на 6 липня, окупанти використали під час обстрілу ракети морського базування типу "Калібр". Попри світові санкції загарбники продовжують виробництво зброї.

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