В Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей

Корабли РФ. Фото: Министерство обороны РФ

Украинские ВМС зафиксировали в Черном море на боевом дежурстве 6 вражеских кораблей. Ракетоносителей среди них нет.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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"В настоящее время в Черном море находятся на боевом дежурстве 6 российских кораблей, еще один — в Азовском море. Также зафиксировано до 7 единиц вражеского флота в Средиземном море", — говорится в сообщении.

Проход Керчь-Еникальским проливом

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю: 31 судно, из них 10 продолжило движение с проливом Босфор;

к Черному морю: 24 судна, из них 11 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Нарушения Международной конвенции

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Отметим, по состоянию на утро 11 июня враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами". Уровень ракетной угрозы очень высок.

Напомним, враг использует свою флотилию, чтобы истощить украинскую ПВО. Для этого применяет ракеты воздушного базирования в комплексе с шахедами.