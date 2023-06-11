В Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей
Украинские ВМС зафиксировали в Черном море на боевом дежурстве 6 вражеских кораблей. Ракетоносителей среди них нет.
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
"В настоящее время в Черном море находятся на боевом дежурстве 6 российских кораблей, еще один — в Азовском море. Также зафиксировано до 7 единиц вражеского флота в Средиземном море", — говорится в сообщении.
Проход Керчь-Еникальским проливом
За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю: 31 судно, из них 10 продолжило движение с проливом Босфор;
- к Черному морю: 24 судна, из них 11 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Нарушения Международной конвенции
РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Отметим, по состоянию на утро 11 июня враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами". Уровень ракетной угрозы очень высок.
Напомним, враг использует свою флотилию, чтобы истощить украинскую ПВО. Для этого применяет ракеты воздушного базирования в комплексе с шахедами.