В Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів
Українські ВМС зафіксували в Чорному морі на бойовому чергуванні 6 ворожих кораблів. Ракетоносіїв серед них нема.
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
"Наразі в Чорному морі перебувають на бойовому чергуванні 6 російських кораблів, ще один — в Азовському морі. Також зафіксовано до 7 одиниць ворожого флоту в Середземному морі",— йдеться у повідомленні.
Прохід Керч-Єнікальською протокою
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря: 31 судно, з них 10 продовжило рух з протокою Босфор;
- до Чорного моря: 24 судно, з них 11 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Порушення Міжнародної конвенції
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Зазначимо, станом на ранок 11 червня ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами". Рівень ракетної загрози дуже високий.
Нагадаємо, ворог використовує свою флотилію, аби виснажити українську ППО. Для цього застосовує ракети повітряного базування в комплексі із шахедами.