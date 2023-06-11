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В Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів

11 червня 2023 13:30
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Беженар Тетяна
журналіст
В Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів
Кораблі РФ. Фото: Міністерство оборони РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Українські ВМС зафіксували в Чорному морі на бойовому чергуванні 6 ворожих кораблів. Ракетоносіїв серед них нема.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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"Наразі в Чорному морі перебувають на бойовому чергуванні 6 російських кораблів, ще один — в Азовському морі. Також зафіксовано до 7 одиниць ворожого флоту в Середземному морі",— йдеться у повідомленні.

Прохід Керч-Єнікальською протокою

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря: 31 судно, з них 10 продовжило рух з протокою Босфор;
  • до Чорного моря: 24 судно, з них 11 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Порушення Міжнародної конвенції

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, станом на ранок 11 червня ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами". Рівень ракетної загрози дуже високий.

Нагадаємо, ворог використовує свою флотилію, аби виснажити українську ППО. Для  цього застосовує ракети повітряного базування в комплексі із шахедами.

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