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Небезпека з Чорного моря: ворог вивів на чергування надводний ракетоносій

11 червня 2023 09:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Небезпека з Чорного моря: ворог вивів на чергування надводний ракетоносій
Російський корабель. Фото: Міністерство оборони РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Станом на ранок 11 червня ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами". Рівень  ракетної загрози дуже високий.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

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"Ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами". Загальна кількість ворожого угрупування в Чорному й Азовському морях — 12 й 1 корабель, відповідно.  Рівень ракетної загрози дуже високий",— йдеться у повідомленні.

Крім того, в оперативному командуванні закликали громадян  не нехтувати сигналами повітряної тривоги, переходити в укриття та не забувати про правило "двох стін".

Зазначимо, напередодні в Чорному морі на бойовому чергуванні було 9 ворожих кораблів. Ракетоносіїв серед них не зафіксовано. Ще один корабель знаходився в Азовському морі. Крім того, в Середземному морі перебували до 7 ворожих кораблів.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) оголосила про виявлення ще одного випадку державної зради, в якому фігурує агент ФСБ. За отриманими доказами, цей агент активно збирав розвіддані на території Одеської області.

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