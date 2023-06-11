Небезпека з Чорного моря: ворог вивів на чергування надводний ракетоносій

Російський корабель. Фото: Міністерство оборони РФ

Станом на ранок 11 червня ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами". Рівень ракетної загрози дуже високий.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

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"Ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами". Загальна кількість ворожого угрупування в Чорному й Азовському морях — 12 й 1 корабель, відповідно. Рівень ракетної загрози дуже високий",— йдеться у повідомленні.

Крім того, в оперативному командуванні закликали громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, переходити в укриття та не забувати про правило "двох стін".

Зазначимо, напередодні в Чорному морі на бойовому чергуванні було 9 ворожих кораблів. Ракетоносіїв серед них не зафіксовано. Ще один корабель знаходився в Азовському морі. Крім того, в Середземному морі перебували до 7 ворожих кораблів.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) оголосила про виявлення ще одного випадку державної зради, в якому фігурує агент ФСБ. За отриманими доказами, цей агент активно збирав розвіддані на території Одеської області.