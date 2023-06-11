Опасность Черного моря: враг вывел на дежурство надводный ракетоноситель

Российский корабль. Фото: Министерство обороны РФ

По состоянию на утро 11 июня враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами". Уровень ракетной угрозы очень высок.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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"Враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами". Общее количество вражеской группировки в Черном и Азовском морях — 12 и 1 корабль, соответственно. Уровень ракетной угрозы очень высок", — говорится в сообщении.

Кроме того, в оперативном командовании призвали граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, переходить в укрытие и не забывать о правиле "двух стен".

Отметим, накануне в Черном море на боевом дежурстве было 9 вражеских кораблей. Ракетоносители среди них не зафиксированы. Еще один корабль находился в Азовском море. Кроме того, в Средиземном море находились до 7 вражеских кораблей.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об обнаружении еще одного случая государственной измены, в котором фигурирует агент ФСБ. По полученным доказательствам, этот агент активно собирал разведданные на территории Одесской области.