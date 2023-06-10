Ворог вивів у Чорне море 9 бойових кораблів

Корабель РФ. Фото: Міністерство оборони РФ

Станом на ранок 10 червня в Чорному морі на бойовому чергуванні 9 ворожих кораблів. Ракетоносіїв серед них не зафіксовано.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Читайте також:

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, ще один корабель зафіксовано в Азовському морі. Крім того, в Середземному морі перебувають до 7 ворожих кораблів",— йдеться у повідомленні.

Прохід Керч-Єнікальською протокою

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря: 10 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря: 24 судна, з них 13 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Порушення Міжнародної конвенції

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, одеські прокурори у сфері оборони передали до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира протичовнового корвета "Луцьк" 1 бригади надводних кораблів центру морських операцій Військово-Морських сил України. Його звинувачують у дезертирстві та державній зраді (згідно зі статтями 408 та 111 Кримінального кодексу України).