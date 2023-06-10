Враг вывел в Черное море 9 боевых кораблей

Корабль РФ. Фото: Министерство обороны РФ

По состоянию на утро 10 июня в Черном море на боевом дежурстве 9 вражеских кораблей. Ракетоносители среди них не зафиксированы.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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"В Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей, еще один корабль зафиксирован в Азовском море. Кроме того, в Средиземном море находятся до 7 вражеских кораблей", — говорится в сообщении.

Проход Керчь-Еникальским проливом

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю: 10 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

к Черному морю: 24 судна, из них 13 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Нарушения Международной конвенции

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, одесские прокуроры в сфере обороны передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира противолодочного корвета "Луцк" 1 бригады надводных кораблей центра морских операций Военно-Морских сил Украины. Его обвиняют в дезертирстве и государственной измене (согласно статьям 408 и 111 Уголовного кодекса Украины).