Враг вывел в Черное море 9 боевых кораблей
По состоянию на утро 10 июня в Черном море на боевом дежурстве 9 вражеских кораблей. Ракетоносители среди них не зафиксированы.
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
"В Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей, еще один корабль зафиксирован в Азовском море. Кроме того, в Средиземном море находятся до 7 вражеских кораблей", — говорится в сообщении.
Проход Керчь-Еникальским проливом
За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю: 10 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- к Черному морю: 24 судна, из них 13 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Нарушения Международной конвенции
РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Напомним, одесские прокуроры в сфере обороны передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира противолодочного корвета "Луцк" 1 бригады надводных кораблей центра морских операций Военно-Морских сил Украины. Его обвиняют в дезертирстве и государственной измене (согласно статьям 408 и 111 Уголовного кодекса Украины).