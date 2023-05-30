В Черном море выросло количество ракетоносителей

Запуск ракеты с корабля. Фото: google

Враг вывел на боевое дежурство в Черное море дополнительные ракетоносители. Угроза ракетного удара высока, поэтому людей призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет;

в Азовском море —1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 7 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Враг продолжает обстреливать территорию Украины. Тем самым оккупанты пытаются найти позиции украинских сил ПВО. Братчук рассказал, сколько еще продлятся массированные обстрелы — детали в материале.