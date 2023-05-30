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В Черном море выросло количество ракетоносителей

30 мая 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Черном море выросло количество ракетоносителей
Запуск ракеты с корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Враг вывел на боевое дежурство в Черное море дополнительные ракетоносители. Угроза ракетного удара высока, поэтому людей призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет;
  • в Азовском море —1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 7 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет;
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Враг продолжает обстреливать территорию Украины. Тем самым оккупанты пытаются найти позиции украинских сил ПВО. Братчук рассказал, сколько еще продлятся массированные обстрелы — детали в материале.

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