В Чорному морі зросла кількість ракетоносіїв

Запуск ракети з корабля. Фото: google

Ворог вивів на бойове чергування в Чорне море додаткові ракетоносії. Загроза ракетного удару висока, тож людей закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до 7 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно.

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Ворог продовжує обстрілювати територію України. Тим самим окупанти намагаються знайти позиції українських сил ППО. Братчук розповів, скільки ще триватимуть масовані обстріли — деталі в матеріалі.