В домах одесситов отключили электроснабжение — кто остался без света

У некоторых одесситов не будет света до вечера. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 9 мая, часть одесситов, подключенных к центральной и южной энергораспределительных сетях, остались без света. Энергетики уже проводят ремонтные работы и электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где отключат свет

Южный РЭС:

Абрикосова, 4 — 16, 45 — 79/уч корп.12, 81 —105;

Дубовая Роща, 2 — 57;

Лигинская (Макаренко), 1 — 33;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28 — 40;

Равенства, 88, 91, 98 — 104,195;

Айвазовского (Тимирезева), 34;

Фонтанская дорога, 106/37, 106/40;

пер. 1-й Равенства, 90;

пер. Абрикосовый, 1 — 21, 25 — 29;

пер. Равенства, 92;

пер. Янтарный, 6 — 8.

Работы до 19:00

Центральный РЭС:

Базарная, 110, 116, 118;

Утесова, 14/1, 21, 59, 64.

Работы до 18:00

Конная, 2/4-6, 8/10, 12, 14;

Университетская (Елисаветинская), 1, 3;

Пастера, 17,19,

Торговая, 20.

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.

Также мы писали, что в Одессе коммунальщики начинают демонтаж тепловых счетчиков в домах одесситов для проверки. Если этого не сделать, то показатели счетчика можно считать недействительными.

Добавим, что поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут пересмотреть.