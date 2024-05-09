В домівках одеситів відключили електропостачання — хто залишився без світла
Сьогодні, 9 травня, частина одеситів, які підключені до центральної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики вже проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де відключать світло
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4 —16, 45 — 79/уч корп.12, 81 —105;
- Дубовий Гай, 2 — 57;
- Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40;
- Рівності, 88, 91, 98 — 104,195;
- Айвазовського (Тимірязєва), 34;
- Фонтанська дорога, 106/37, 106/40;
- пров. 1-й Рівності, 90;
- пров. Абрикосовий, 1 — 21, 25 — 29;
- пров. Рівності, 92;
- пров. Янтарний, 6 — 8.
Роботи до 19:00
Центральний РЕМ:
- Базарна, 110, 116, 118;
- Утьосова, 14/1, 21, 59, 64.
Роботи до 18:00
- Кінна, 2/4-6, 8/10, 12, 14;
- Університетська (Єлисаветинська), 1, 3;
- Пастера, 17,19;
- Торгова, 20.
Роботи до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про комунальні послуги
Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
Також ми писали, що в Одесі комунальники починають демонтаж теплових лічильників у будинках одеситів для перевірки. Якщо цього не зробити, то показники лічильника вважатимуться недійсними.
Додамо, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.
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