В домівках одеситів відключили електропостачання — хто залишився без світла

У деяких одеситів не буде світла до вечора. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 9 травня, частина одеситів, які підключені до центральної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики вже проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де відключать світло

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4 —16, 45 — 79/уч корп.12, 81 —105;

Дубовий Гай, 2 — 57;

Лігінська (Макаренка), 1 — 33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40;

Рівності, 88, 91, 98 — 104,195;

Айвазовського (Тимірязєва), 34;

Фонтанська дорога, 106/37, 106/40;

пров. 1-й Рівності, 90;

пров. Абрикосовий, 1 — 21, 25 — 29;

пров. Рівності, 92;

пров. Янтарний, 6 — 8.

Роботи до 19:00

Центральний РЕМ:

Базарна, 110, 116, 118;

Утьосова, 14/1, 21, 59, 64.

Роботи до 18:00

Кінна, 2/4-6, 8/10, 12, 14;

Університетська (Єлисаветинська), 1, 3;

Пастера, 17,19;

Торгова, 20.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.

Також ми писали, що в Одесі комунальники починають демонтаж теплових лічильників у будинках одеситів для перевірки. Якщо цього не зробити, то показники лічильника вважатимуться недійсними.

Додамо, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.