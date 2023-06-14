В ДТЭК сообщили, повлиял ли обстрел на энергосистему Одесчины

ДТЭК обследуют поврежденные электросети. Фото: ДТЭК

По сообщению Национальной энергетической компании "Укрэнерго", сейчас производства электроэнергии в Одесской области хватает для удовлетворения потребностей потребителей. Согласно последним данным, по состоянию на 14 июня не было установлено никаких ограничений энергопотребления.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.

Кроме того, в Одессе напоминают местным жителям о важности рационального потребления электроэнергии во время пиковых часов. В Украине продолжается ремонтная кампания на электростанциях, направленная на подготовку к приближенному отопительному сезону.