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В Испании арестовали имущество одесского военкома Борисова — ГБР

14 декабря 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Испании арестовали имущество одесского военкома Борисова — ГБР
Вилла Борисова в Испании. Фото: ГБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Государственное бюро расследований (ГБР) провели обыски в имении одесского военкома Евгения Борисова в испанской Марбелье. Известно, что все имущество экс-военного арестовано.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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По информации ведомства, удалось арестовать виллу площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. метров и офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. метров.

Кроме того, в ходе обысков изъяты документы, удостоверяющие право владения и распоряжения вышеуказанным имуществом членами его семьи.

Вилла Борисова в Испании. Фото: ДБР
Арестованное имущество военным. Фото: ДБР

Что известно о деле Борисова

ДБР собрало значительный объем доказательных материалов во время досудебного процесса, а также привлекалась информация из СМИ, материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое также зафиксировало незаконное обогащение бывшего военкома более чем на 188 миллионов гривен.

Напомним, скандальный одесский военком Евгений Борисов будет оставаться под стражей по решению апелляционного суда. Пока известно, что досудебное расследование продлили до 18 декабря.

Также мы писали, что в украинском юмористическом шоу высмеяли экс-глава Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. В миниатюре команда показала, как военный коррупционер получал взятки.

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