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В Іспанії арештували майно одеського військкома Борисова — ДБР

14 грудня 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Іспанії арештували майно одеського військкома Борисова — ДБР
Вілла Борисова в Іспанії. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Державне бюро розслідувань (ДБР) провели обшуки у маєтку одеського військкома Євгена Борисова в іспанській Марбельї. Відомо, що наразі усе майно ексвійськового арештовано.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань. 

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За інформацією відомства, вдалося арештувати віллу площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. метрів та офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро загальною площею 223,9 кв. метрів. 

Крім того, у ході обшуків вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини.

Вілла Борисова в Іспанії. Фото: ДБР
Арештоване майно військкома. Фото: ДБР

Що відомо про справу Борисова

ДБР зібрало значний обсяг доказових матеріалів під час досудового процесу, а також залучалась інформація зі ЗМІ, матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також зафіксувало незаконне збагачення колишнього військкома на понад 188 мільйонів гривень.

Нагадаємо, скандальний одеський військком Євген Борисов залишатиметься під вартою за рішенням апеляційного суду. Наразі відомо, що досудове розслідування продовжили до 18 грудня. 

Також ми писали, що в українському гумористичному шоу висміяли ексочільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. У мініатюрі команда показала, як військовий-корупціонер отримував хабарі.

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