В Измаиле раздаются взрывы — местные власти рассказали о последствиях
10 февраля 2024 01:01
обновлено: 01:14
Взрывы в городе ночью. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы в Измаиле Одесской области 10 февраля свидетельствуют о сбитии вражеских "шахедов". Однако угроза ударных БпЛА продолжается.
Об этом сообщает городской голова Измаила Андрей Абрамченко .
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По словам Абрамченко, в Измаиле работают силы ПВО, угроза БПЛА в Одесской области продолжается. Мэр призывает местных жителей не снимать работу украинских защитников и не публиковать ее в сеть.
Воздушная тревога, кроме Одесской области, охватила также Днепропетровскую и Запорожскую.
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