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В Измаиле раздаются взрывы — местные власти рассказали о последствиях

10 февраля 2024 01:01
обновлено: 01:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Измаиле раздаются взрывы — местные власти рассказали о последствиях
Взрывы в городе ночью. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Измаиле Одесской области 10 февраля свидетельствуют о сбитии вражеских "шахедов". Однако угроза ударных БпЛА продолжается.

Об этом сообщает городской голова Измаила Андрей Абрамченко .

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По словам Абрамченко, в Измаиле работают силы ПВО, угроза БПЛА в Одесской области продолжается. Мэр призывает местных жителей не снимать работу украинских защитников и не публиковать ее в сеть.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала сесского головы Измаила Андрея Абрамченко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала сельского головы Измаила Андрея Абрамченко

Воздушная тревога, кроме Одесской области, охватила также Днепропетровскую и Запорожскую.

Карта воздушной тревоги в Украине 10 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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