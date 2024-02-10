В Измаиле раздаются взрывы — местные власти рассказали о последствиях

Взрывы в городе ночью. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Измаиле Одесской области 10 февраля свидетельствуют о сбитии вражеских "шахедов". Однако угроза ударных БпЛА продолжается.

Об этом сообщает городской голова Измаила Андрей Абрамченко .

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По словам Абрамченко, в Измаиле работают силы ПВО, угроза БПЛА в Одесской области продолжается. Мэр призывает местных жителей не снимать работу украинских защитников и не публиковать ее в сеть.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала сельского головы Измаила Андрея Абрамченко

Воздушная тревога, кроме Одесской области, охватила также Днепропетровскую и Запорожскую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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