В Ізмаїлі лунають вибухи — місцева влада розповіла про наслідки
10 лютого 2024 01:01
оновлено: 01:14
Вибухи в місті вночі. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи в Ізмаїлі Одеської області 10 лютого свідчать про збиття ворожих "шахедів". Однак загроза ударних БпЛА досі триває.
Про це повідомляє міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.
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За словами Абрамченка, в Ізмаїлі працюють сили ППО, загроза БпЛА в Одеській області продовжується. Також мер закликає місцевих мешканців не знімати роботу українських захисників та не публікувати її в мережу.
Наразі повітряна тривога, крім Одеської області, охопила також Дніпропетровську та Запорізьку.
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