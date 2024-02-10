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В Ізмаїлі лунають вибухи — місцева влада розповіла про наслідки

10 лютого 2024 01:01
оновлено: 01:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Ізмаїлі лунають вибухи — місцева влада розповіла про наслідки
Вибухи в місті вночі. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Ізмаїлі Одеської області 10 лютого свідчать про збиття ворожих "шахедів". Однак загроза ударних БпЛА досі триває.

Про це повідомляє міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.

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За словами Абрамченка, в Ізмаїлі працюють сили ППО, загроза БпЛА в Одеській області продовжується. Також мер закликає місцевих мешканців не знімати роботу українських захисників та не публікувати її в мережу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу сіського голови Ізмаїла Андрія Абрамченка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу сільського голови Ізмаїла Андрія Абрамченка

Наразі повітряна тривога, крім Одеської області, охопила також Дніпропетровську та Запорізьку.

Мапа повітряної тривоги в Україні 10 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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