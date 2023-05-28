Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Измаиле обнаружили клещевой боррелиоз arrow

В Измаиле обнаружили клещевой боррелиоз

28 мая 2023 17:01
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Измаиле обнаружили клещевой боррелиоз
Клещ. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

На юге Одесской области в городе Измаил зарегистрирован случай заболевания клещевого боррелиоза. Переносчиком этой опасной инфекции являются иксодовые клещи.

Об этом сообщают местные издания со ссылкой на Измаильское районное обособленное подразделение ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения".

Читайте также:

Специалисты рекомендуют гражданам быть внимательными при прогулках в парках, скверах, отдыхе на природе. Поэтому следует одевать светлую однотонную одежду, плотно прилегающую к телу.

В ведомстве отмечают, что после прогулок необходимо проверить себя, детей, животных, одежду на наличие клещей.

Что известно о клещевом боррелиозе

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз, лайм-боррелиоз) — инфекционное трансмиссивное заболевание. Инфекцию переносят иксодовые клещи. Одним из источников являются их кормильцы — небольшие млекопитающие и некоторые виды птиц.

Большинство случаев болезни Лайма фиксируют с мая по ноябрь. Это период высокой активности иксодовых клещей. Инкубационный период составляет от 1 до 45 дней (7-14 в среднем). Восприимчивость людей к заболеванию высока.

Кто может заразиться

Вероятность укуса клеща и заражения болезнью Лайма самая высокая среди людей, много времени находящихся на открытом воздухе, особенно в лесах, лесопарках и т.д. От больного здоровому человеку возбудитель не передается. Инфицирование возникает при присутствии клеща в коже не менее 24 часов. Следовательно, чем меньше клещ было на человеке, тем меньше вероятность заражения.

Напомним, Одесса в топе по смертности ВИЧ и СПИД среди городов Украины. В регионе зафиксирован самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции на 100 000 населения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас