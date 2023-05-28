В Измаиле обнаружили клещевой боррелиоз

Клещ. Фото: pixabay

На юге Одесской области в городе Измаил зарегистрирован случай заболевания клещевого боррелиоза. Переносчиком этой опасной инфекции являются иксодовые клещи.

Об этом сообщают местные издания со ссылкой на Измаильское районное обособленное подразделение ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения".

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Специалисты рекомендуют гражданам быть внимательными при прогулках в парках, скверах, отдыхе на природе. Поэтому следует одевать светлую однотонную одежду, плотно прилегающую к телу.

В ведомстве отмечают, что после прогулок необходимо проверить себя, детей, животных, одежду на наличие клещей.

Что известно о клещевом боррелиозе

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз, лайм-боррелиоз) — инфекционное трансмиссивное заболевание. Инфекцию переносят иксодовые клещи. Одним из источников являются их кормильцы — небольшие млекопитающие и некоторые виды птиц.

Большинство случаев болезни Лайма фиксируют с мая по ноябрь. Это период высокой активности иксодовых клещей. Инкубационный период составляет от 1 до 45 дней (7-14 в среднем). Восприимчивость людей к заболеванию высока.

Кто может заразиться

Вероятность укуса клеща и заражения болезнью Лайма самая высокая среди людей, много времени находящихся на открытом воздухе, особенно в лесах, лесопарках и т.д. От больного здоровому человеку возбудитель не передается. Инфицирование возникает при присутствии клеща в коже не менее 24 часов. Следовательно, чем меньше клещ было на человеке, тем меньше вероятность заражения.

Напомним, Одесса в топе по смертности ВИЧ и СПИД среди городов Украины. В регионе зафиксирован самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции на 100 000 населения.