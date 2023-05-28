Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Ізмаїлі виявили кліщовий бореліоз arrow

В Ізмаїлі виявили кліщовий бореліоз

28 травня 2023 17:01
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В Ізмаїлі виявили кліщовий бореліоз
Кліщ. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

На півдні Одеської області в місті Ізмаїл зареєстровано випадок захворювання кліщового бореліозу. Переносником цієї небезпечної інфекції є іксодові кліщі.

Про це повідомляють місцеві видання із посиланням на Ізмаїльський районний відокремлений підрозділ ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я".

Читайте також:

Спеціалісти рекомендують громадянам бути уважними під час прогулянок в парках, скверах, відпочинку на природі. Тому варто одягати світлий однотонний одяг, що щільно прилягає до тіла.

У відомстві наголошують, що після прогулянок необхідно перевірити себе, дітей, тварин, одяг на наявність кліщів.

Що відомо про кліщовий бореліоз

Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз, Лайм-бореліоз) — інфекційне трансмісивне захворювання. Інфекцію переносять іксодові кліщі. Одним із джерел є їх годувальники — невеликі ссавці й деякі види птахів.

Більшість випадків хвороби Лайма фіксують із травня до листопада. Це період найвищої активності іксодових кліщів. Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів (7–14 у середньому). Сприйнятливість людей до захворювання висока.

Хто може заразитися

Ймовірність укусу кліща і зараження хворобою Лайма найвища серед людей, які багато часу перебувають на відкритому повітрі, особливо у лісах, лісопарках тощо. Від хворого до здорової людини збудник не передається. Інфікування виникає у разі присутності кліща в шкірі щонайменше 24 години. Отже, чим менше кліщ був на людині, тим менша ймовірність зараження.  

Нагадаємо, Одеса в топі за смертністю ВІЛ та СНІД серед міст України. В регіоні зафіксовано найвищий рівень поширеності ВІЛ-інфекції на 100 000 населення. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB