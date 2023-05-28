В Ізмаїлі виявили кліщовий бореліоз
На півдні Одеської області в місті Ізмаїл зареєстровано випадок захворювання кліщового бореліозу. Переносником цієї небезпечної інфекції є іксодові кліщі.
Про це повідомляють місцеві видання із посиланням на Ізмаїльський районний відокремлений підрозділ ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я".
Спеціалісти рекомендують громадянам бути уважними під час прогулянок в парках, скверах, відпочинку на природі. Тому варто одягати світлий однотонний одяг, що щільно прилягає до тіла.
У відомстві наголошують, що після прогулянок необхідно перевірити себе, дітей, тварин, одяг на наявність кліщів.
Що відомо про кліщовий бореліоз
Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз, Лайм-бореліоз) — інфекційне трансмісивне захворювання. Інфекцію переносять іксодові кліщі. Одним із джерел є їх годувальники — невеликі ссавці й деякі види птахів.
Більшість випадків хвороби Лайма фіксують із травня до листопада. Це період найвищої активності іксодових кліщів. Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів (7–14 у середньому). Сприйнятливість людей до захворювання висока.
Хто може заразитися
Ймовірність укусу кліща і зараження хворобою Лайма найвища серед людей, які багато часу перебувають на відкритому повітрі, особливо у лісах, лісопарках тощо. Від хворого до здорової людини збудник не передається. Інфікування виникає у разі присутності кліща в шкірі щонайменше 24 години. Отже, чим менше кліщ був на людині, тим менша ймовірність зараження.
Нагадаємо, Одеса в топі за смертністю ВІЛ та СНІД серед міст України. В регіоні зафіксовано найвищий рівень поширеності ВІЛ-інфекції на 100 000 населення.