В Ізмаїлі виявили кліщовий бореліоз

Кліщ. Фото: pixabay

На півдні Одеської області в місті Ізмаїл зареєстровано випадок захворювання кліщового бореліозу. Переносником цієї небезпечної інфекції є іксодові кліщі.

Про це повідомляють місцеві видання із посиланням на Ізмаїльський районний відокремлений підрозділ ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я".

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Спеціалісти рекомендують громадянам бути уважними під час прогулянок в парках, скверах, відпочинку на природі. Тому варто одягати світлий однотонний одяг, що щільно прилягає до тіла.

У відомстві наголошують, що після прогулянок необхідно перевірити себе, дітей, тварин, одяг на наявність кліщів.

Що відомо про кліщовий бореліоз

Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз, Лайм-бореліоз) — інфекційне трансмісивне захворювання. Інфекцію переносять іксодові кліщі. Одним із джерел є їх годувальники — невеликі ссавці й деякі види птахів.

Більшість випадків хвороби Лайма фіксують із травня до листопада. Це період найвищої активності іксодових кліщів. Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів (7–14 у середньому). Сприйнятливість людей до захворювання висока.

Хто може заразитися

Ймовірність укусу кліща і зараження хворобою Лайма найвища серед людей, які багато часу перебувають на відкритому повітрі, особливо у лісах, лісопарках тощо. Від хворого до здорової людини збудник не передається. Інфікування виникає у разі присутності кліща в шкірі щонайменше 24 години. Отже, чим менше кліщ був на людині, тим менша ймовірність зараження.

Нагадаємо, Одеса в топі за смертністю ВІЛ та СНІД серед міст України. В регіоні зафіксовано найвищий рівень поширеності ВІЛ-інфекції на 100 000 населення.