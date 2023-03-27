В Измаиле почтили память погибших 15 лет назад пограничников

Авария унесла жизни 13 пограничников

В Измаиле пограничники почтили жертв авиакатастрофы. Трагедия произошла 15 лет назад во время планового перелета.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"В этот день 2008 года украинский пограничный вертолет Ми-8МТ № 07 совершал плановый перелет из города Вилково на остров Змеиный и упал в Черное море. Авиакатастрофа унесла жизни 13 собратьев", — говорится в сообщении.

Из находившихся на борту 14 человек выжил лишь один — 22-летний лейтенант Измаильского пограничного отряда Евгений Челарский.

В тот день Измаильский пограничный отряд и отдельная Одесская авиационная эскадрилья потеряла лучших военнослужащих. Среди них полковник Владимир Кузьменко, подполковник Александр Сорокопуд, подполковник Александр Гибелинда, подполковник Михаил Никита, майор Владимир Минич, капитан Алексей Панчуков, майор Александр Христий, капитан Александр Цилинко, капитан Евгений Шутько, старший лейтенант Николай Тимафеев, старший лейтенант Николай Садаклиев Сергей Грама и Михаил Фурдуй.

Среди причин аварии называли несколько: сложные погодные условия, отказ техники или ошибка пилота.

Отметим, вертолет Ми-8МТ с бортовым номером "07" дислоцировался в Одесской авиационной эскадрилье Государственной пограничной службы и регулярно совершал полеты на остров Тузла. Он использовался для воздушной разведки, патрулирования приграничных территорий и обеспечения грузовых и пассажирских транспортировок.

Напомним, одесские таможенники в контейнере обнаружили вертолет Ми-2. Что любопытно, он находился там с 2007 года.