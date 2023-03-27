В Ізмаїлі вшанували загиблих 15 років тому прикордонників

Аварія забрала життя 13 прикордонників

У Ізмаїлі прикордонники вшанували жертв авіакатастрофи. Трагедія сталася яка 15 років тому під час планового перельоту.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

"Цього дня 2008 року український прикордонний вертоліт Мі-8МТ № 07 здійснював плановий переліт із міста Вилкове до острова Зміїний та впав у Чорне море. Авіакатастрофа забрала життя 13 побратимів",—йдеться у повідомленні.

З 14 осіб, що перебували на борту, вижив лише один — 22-річний лейтенант Ізмаїльського прикордонного загону Євген Челарський.

В той день Ізмаїльський прикордонний загін та Одеська окрема авіаційна ескадрилья втратила найкращих військовослужбовців. Серед них — полковник Володимир Кузьменко, підполковник Олександр Сорокопуд, підполковник Олександр Гибелинда, підполковник Михайло Микита, майор Володимир Мініч, капітан Олексій Панчуков, майор Олександр Христій, капітан Олександр Цилинко, капітан Євгеній Шутько, старший лейтенант Микола Садаклієв, молодший лейтенант Артем Тимофєєнко, солдат Сергій Грама та Михайло Фурдуй.

Серед причин аварії називали кілька: складні погодні умови, відмова техніки або помилка пілота.

Зазначимо, вертоліт Мі-8МТ із бортовим номером "07" дислокувався в Одеській авіаційній ескадрильї Державної прикордонної служби та регулярно здійснював польоти на острів Тузла. Він використовувався для повітряної розвідки, патрулювання прикордонних територій і забезпечення вантажних і пасажирських транспортувань.

Нагадаємо, одеські митники у контейнері знайшли вертоліт Мі-2. Що цікаво, він перебував там з 2007 року.