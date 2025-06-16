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Главная Одесса В Израиле погибла семья из Одессы — что известно

В Израиле погибла семья из Одессы — что известно

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Дата публикации 16 июня 2025 17:32
Во время обстрела Израиля Ираном погибла семья из Одессы во время обстрела Израиля Ираном
Обстрел Измаила. Фото иллюстративное: АР
Ключові моменти Погибшая семья Конфликт в Израиле

В Израиле во время недавней массированной атаки Ирана погибла семья из Одессы. Люди незадолго до трагедии приехали в одну из клиник этой страны на лечение.

Об этом в эфире "Суспільного" сообщил историк и журналист Шимон Бриман.

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Погибшая семья

Семья из Одессы приехала в Бат-Ям в Тель-Авивском округе Израиля на лечение. Она состояла из бабушки, мамы, дочери и двух молодых племянников. К сожалению, люди попали под очередную ракетную атаку Ирана и погибли в полном объеме.

"Это были граждане Украины из Одессы, которые приехали на лечение дочери в Израиль. Вчера вечером был короткий пресс-релиз посольства Украины в Израиле об этой трагедии",— сказал украинский еврейский историк и журналист Шимон Бриман.

Конфликт в Израиле

Добавим, в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля заявила о "точном превентивном ударе" по десяткам военных объектов с целью повреждения ядерной программы Ирана. В ходе атаки был ликвидирован начальник штаба Генштаба иранской армии Мухаммед Багери. После этого иранские обстрелы Тель-Авива и его пригородов проводятся почти каждую ночь.

Напомним, недавно мы писали об атаке Ирана неподалеку от посольства США в Тель-Авиве. А также о блокировании Соединенными Штатами плана по ликвидации Али Хаменеи.

Одесса Израиль война обстрелы Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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