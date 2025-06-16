Під час обстрілу Ізраїлю Іраном загибла родина з Одеси

Обстріл Ізмаїлю. Фото ілюстративне: АР

В Ізраїлі під час нещодавньої масованої атаки Ірану загинула родина з Одеси. Люди незадовго до трагедії приїхали в одну із клінік цієї країни на лікування.

Про це в ефірі "Суспільного" повідомив історик та журналіст Шимон Бриман.

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Загибла родина

Сім'я з Одеси приїхала у Бат-Ям в Тель-Авівському окрузі Ізраїлю на лікування. Вона складалася з бабусі, мами, доньки і двох молодих племінників. На жаль, родина потрапила під чергову ракетну атаку Ірана та загинула в повному обсязі.

"Це були громадяни України з Одеси, які приїххали на лікування доньки в Ізраїль. Вчора ввечері був короткий прес-реліз посольства України в Ізраїлі про цю трагедію", — сказав український єврейський історик та журналіст Шимон Бриман.

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Додамо, в ніч проти 13 червня Армія оборони Ізраїлю заявила про "точний превентивний удар" по десятках військових об'єктів з метою пошкодження ядерної програми Ірану. У ході атаки було ліквідовано начальника штабу Генштабу іранської армії Мухаммеда Багері. Після цього іранські обстріли Тель-Авіву та його передмість проводяться майже кожну ніч.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку Ірану неподалік від посольства США в Тель-Авіві. А також про блокування Сполученими Штатами плану з ліквідації Алі Хаменеї.