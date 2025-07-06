Взрывы раздаются в Николаеве

В Николаеве раздаются мощные взрывы — какая угроза
Мощные взрывы раздаются сейчас, 6 июля, в Николаеве. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Николаева Александр Сенкевич.
Взрывы в Николаеве
По его информации, город атакуют российские дроны. Взрывы прогремели в Николаеве в 9:07 6 июля, почти через двадцать минут после объявления воздушной тревоги.
Где объявлена воздушная тревога
Отметим, что сейчас опасность объявлена в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях, а также в Луганской, Донецкой и во временно оккупированном Крыму.
Напомним, в ночь на 6 июля российские дроны Shahed атаковали Николаев и окрестные общины. Также мы сообщали, что россияне вывели в Черное море снаряженные ракетоносители.
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