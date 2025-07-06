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Главная Одесса В Николаеве раздаются мощные взрывы — какая угроза

В Николаеве раздаются мощные взрывы — какая угроза

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 09:23
Взрывы раздаются в Николаеве
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

Мощные взрывы раздаются сейчас, 6 июля, в Николаеве. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Николаева Александр Сенкевич.

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Сообщение Александра Сенкевича. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Николаеве

По его информации, город атакуют российские дроны. Взрывы прогремели в Николаеве в 9:07 6 июля, почти через двадцать минут после объявления воздушной тревоги.

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Сообщение о движении вражеских дронов на Николаев. Фото: скриншот из Telegram Воздушные силы ВС Украины

Где объявлена воздушная тревога

Отметим, что сейчас опасность объявлена в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях, а также в Луганской, Донецкой и во временно оккупированном Крыму.

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Карто воздушных тревог. Фото: скриншот с alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 6 июля российские дроны Shahed атаковали Николаев и окрестные общины. Также мы сообщали, что россияне вывели в Черное море снаряженные ракетоносители.

взрыв Николаев
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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