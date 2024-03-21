В Николаеве раздался громкий взрыв

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: скриншот

В Николаеве и пригороде прогремели мощные взрывы сегодня, 21 марта. Оккупанты атакуют баллистикой.

Об этом сообщает городской голова Александр Сенкевич в своем телеграмм-канале.

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Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Предварительно известно, что область атаковали из временно оккупированного Крыма. Россияне выпустили в направлении юга несколько баллистических ракет.

Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

Сегодня, 21 марта, сигнал воздушной тревоги раздается в Николаевской и Херсонской областях Украины. Также красным цветом отмечены Луганская область и территория Крыма.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Угроза баллистического вооружения – что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.



Напомним, что 19 марта в Николаеве также прогремел мощный взрыв. Враг атаковал город с применением баллистического вооружения