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В Николаеве раздался громкий взрыв

21 марта 2024 14:34
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Николаеве раздался громкий взрыв
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Николаеве и пригороде прогремели мощные взрывы сегодня, 21 марта. Оккупанты атакуют баллистикой.

Об этом сообщает городской голова Александр Сенкевич в своем телеграмм-канале.

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В Николаеве раздался громкий взрыв - фото 1
Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Предварительно известно, что область атаковали из временно оккупированного Крыма. Россияне выпустили в направлении юга несколько баллистических ракет.

В Николаеве раздался громкий взрыв - фото 2
Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

Сегодня, 21 марта, сигнал воздушной тревоги раздается в Николаевской и  Херсонской областях Украины. Также красным цветом отмечены Луганская область и территория Крыма.

В Николаеве раздался громкий взрыв - фото 3
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Угроза баллистического вооружения – что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Напомним, что 19 марта в Николаеве также прогремел мощный взрыв. Враг атаковал город с применением баллистического вооружения

Одесса
взрыв
Николаев
Николаевская область
воздушная тревога

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