В Миколаєві пролунав гучний вибух
У Миколаєві та передмісті пролунали потужні вибухи сьогодні, 21 березня. Окупанти атакують балістикою.
Про це повідомляє міський голова Олександр Сєнкевич у своєму телеграм-каналі.
Попередньо відомо, що область атакували з тимчасово окупованого Криму. Росіяни випустили у напрямку півдня декілька балістичних ракет.
Де оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 21 березня, сигнал повітряної тривоги лунає в Миколаївській та Херсонській областях України. Також червоним кольором позначені Луганська область та територія Криму.
Загроза балістичного озброєння — що це
Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. ЇЇ швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.
Нагадаємо, що 19 березня у Миколаєві також прогримів потужний вибух. Ворог атакував місто із застосуванням балістичного озброєння.
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