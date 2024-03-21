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В Миколаєві пролунав гучний вибух

21 березня 2024 14:34
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Миколаєві пролунав гучний вибух
Вибух у місті. Ілюстративне фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Миколаєві та передмісті пролунали потужні вибухи сьогодні, 21 березня. Окупанти атакують балістикою. 

Про це повідомляє міський голова Олександр Сєнкевич у своєму телеграм-каналі.
 

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В Миколаєві пролунав гучний вибух - фото 1
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Попередньо відомо, що область атакували з тимчасово окупованого Криму. Росіяни випустили у напрямку півдня декілька балістичних ракет.
 

В Миколаєві пролунав гучний вибух - фото 2
Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Де оголошена повітряна тривога

Сьогодні, 21 березня, сигнал повітряної тривоги лунає в Миколаївській та Херсонській областях України. Також червоним кольором позначені Луганська область та територія Криму.
 

В Миколаєві пролунав гучний вибух - фото 3
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. ЇЇ швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями. 

Нагадаємо, що 19 березня у Миколаєві також прогримів потужний вибух. Ворог атакував місто із застосуванням балістичного озброєння.

Одеса
вибух
Миколаїв
Миколаївська область
повітряна тривога

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