В Миколаєві пролунав гучний вибух

Вибух у місті. Ілюстративне фото: скриншот

У Миколаєві та передмісті пролунали потужні вибухи сьогодні, 21 березня. Окупанти атакують балістикою.

Про це повідомляє міський голова Олександр Сєнкевич у своєму телеграм-каналі.



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Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Попередньо відомо, що область атакували з тимчасово окупованого Криму. Росіяни випустили у напрямку півдня декілька балістичних ракет.



Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Де оголошена повітряна тривога

Сьогодні, 21 березня, сигнал повітряної тривоги лунає в Миколаївській та Херсонській областях України. Також червоним кольором позначені Луганська область та територія Криму.



Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. ЇЇ швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.



Нагадаємо, що 19 березня у Миколаєві також прогримів потужний вибух. Ворог атакував місто із застосуванням балістичного озброєння.