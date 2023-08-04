В городе на Одесчине установили автоматическое открывание дверей в укрытиях

Вход в укрытие. Фото: google

Белгород-Днестровский стал первым городом в Украине, где внедрена система автоматического открывания дверей в укрытиях во время предупреждения "Воздушная тревога". Пока такая инновационная система работает в шестнадцати укрытиях города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Виталий Граждан.

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Как работает автоматическое открытие укрытий

Система автоматического открывания замков работает следующим образом: в момент, когда город получает предупреждение "Воздушная тревога", дверь укрытия автоматически открывается. Выйти изнутри укрытия тоже несложно: просто следует нажать соответствующую кнопку. Подробные инструкции по пользованию автоматической системой размещены в каждом укрытии, а датчики движения обеспечивают информацию о присутствии людей внутри.

"В ближайших планах — установка еще 20 автоматических замков с дистанционным управлением, а затем планируем распространить такую практику на входы во все места для временного пребывания во время сигнала "Воздушная тревога". В дальнейшем планируем оборудовать все укрытия камерами видеонаблюдения", — отметил Виталий Граждан.

Вход в укрытие. Фото: Виталий Граждан

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.