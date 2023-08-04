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В місті на Одещині встановили автоматичне відкриття дверей в укриттях

4 серпня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В місті на Одещині встановили автоматичне відкриття дверей в укриттях
Вхід в укриття. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Білгород-Дністровський став першим містом в Україні, де впроваджено систему автоматичного відкривання дверей в укриттях під час попередження "Повітряна тривога". Наразі така інноваційна система працює в шістнадцяти укриттях міста. 

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міський голова Віталій Граждан.

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Як працює автоматичне відкриття укриттів

Система автоматичного відкривання замків працює таким чином: у момент, коли місто отримує попередження "Повітряна тривога", двері укриття автоматично відчиняються. Вийти зсередини укриття також нескладно: просто слід натиснути відповідну кнопку. Детальні інструкції користування автоматичною системою розміщено в кожному укритті, а датчики руху забезпечують інформацію про присутність людей всередині.

"В найближчих планах — встановлення ще 20 автоматичних замків з дистанційним керуванням, а згодом плануємо поширити таку практику на входи у всі місця для тимчасового перебування під час сигналу "Повітряна тривога". Надалі плануємо обладнати всі укриття камерами відеоспостереження", — зазначив Віталій Граждан. 

Вхід в укриття. Фото: Віталій Граждан
Вхід в укриття. Фото: Віталій Граждан

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста повинні бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

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