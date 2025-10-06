Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В море в Одессе уже не искупаться — какой погода будет сегодня

В море в Одессе уже не искупаться — какой погода будет сегодня

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 05:30
Погода в Одессе 6 октября: дожди без ветра, холодное море - пляжный сезон заканчивается
Люди на побережье в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 6 октября в Одессе и области снова будет дождливо. Синоптики ветра не прогнозируют. Море уже будет достаточно холодным, поэтому продолжить пляжный сезон уже не получится.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха упадет до +10...+12 °C, днем поднимется до +15...+17 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь. Воздух прогреется до +13...+18 °C, ночью упадет до +7...+12 °C. Утром на автодорогах ожидается дымка, видимость 1-2 километра.

Прогноз погоди на Одещині
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Температура морской воды на побережье Одессы

Море уже стало холодным. Сегодня оно будет держаться на уровне +14...+15 °C. Синоптики прогнозируют легкое волнение. Насладиться сезоном для гостей и горожан уже не удастся.

Напомним, мы писали, что в Киеве сегодня ожидается опасное метеорогогическое явление. Также мы сообщали, что Диденко назвала области в которых сегодня ожидается туман.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы дождь море
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации