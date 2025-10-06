Погода в Одессе 6 октября: дожди без ветра, холодное море - пляжный сезон заканчивается

Люди на побережье в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 6 октября в Одессе и области снова будет дождливо. Синоптики ветра не прогнозируют. Море уже будет достаточно холодным, поэтому продолжить пляжный сезон уже не получится.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха упадет до +10...+12 °C, днем поднимется до +15...+17 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь. Воздух прогреется до +13...+18 °C, ночью упадет до +7...+12 °C. Утром на автодорогах ожидается дымка, видимость 1-2 километра.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Температура морской воды на побережье Одессы

Море уже стало холодным. Сегодня оно будет держаться на уровне +14...+15 °C. Синоптики прогнозируют легкое волнение. Насладиться сезоном для гостей и горожан уже не удастся.

