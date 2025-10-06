Погода в Одесі 6 жовтня: дощі без вітру, холодне море — пляжний сезон закінчується

Люди на узбережжі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 жовтня в Одесі та області знову дощитиме. Синоптики вітру не прогнозують. Море вже буде досить холодним, тож продовжити пляжний сезон уже не вийде.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Вдень синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря впаде до +10…+12 °C, вдень підніметься до +15…+17 °C.

Погода в Одеській області

В Одеській області також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень синоптики прогнозують невеликий дощ. Повітря прогріється до +13…+18 °C, вночі впаде до +7…+12 °C. Зранку на автодорогх очікується серпанок, видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Температура морської води на узбережжі Одеси

Море вже стало холодним. Сьогодні воно триматиметься на рівні +14…+15 °C. Синоптики прогнозують легке хвилювання. Насолодитися сезоном для гостей та містян вже не вдасться.

