В Одессе безработные могут бесплатно освоить новую профессию

Женщина работает на кухне. Фото: google

Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярные на рынке труда профессии.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Среди курсов предлагается

Профессионально-техническое обучение (от трех до пяти месяцев):

продавец продовольственных товаров;

бармен;

повар;

штукатур;

визажист.

Расписание профессионально-технического обучения. Фото: Одесский городской совет

За более подробной информацией можно обращаться в учебную часть Центра по тел.: (048) 705-44-11 или к специалистам Одесского городского центра занятости по тел.: (048) 705-50-33.

Помощь безработным

Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы — 5497 грн. Следует зарегистрироваться через "Дія" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, развязанная РФ. За это время многие украинцы остались без работы. Предприятия вынуждены были сворачивать свою деятельность и увольнять работников или прекращать с ними действие трудового договора.

Также мы сообщали, что, несмотря на полномасштабную войну, украинцев обязывают вовремя платить средства за коммунальные услуги и не накапливать долги. В некоторых случаях за это могут выгнать с работы и даже не выпустить за границу.