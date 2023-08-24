В Одесі безробітні можуть безплатно опанувати нову професію

Жінка працює на кухні. Фото: google

Одеський міський центр зайнятості пропонує всім охочим старше 18 років пройти навчання. Серед запропонованих курсів популярні на ринку праці професії.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Серед курсів пропонується

Професійно-технічне навчання (від трьох до п'яти місяців):

продавець продовольчих товарів;

бармен;

кухар;

штукатур;

візажист.

Розклад професійно-технічного навчання. Фото: Одеська міська рада

За більш детальною інформацією можна звертатися до навчальної частини Центру за тел.: (048) 705-44-11 або до фахівців Одеського міського центру зайнятості за тел.: (048) 705-50-33.

Допомога безробітним

Безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.

Нагадаємо, що в Україні другий рік продовжується повномасштабна війна, яку розв'язала РФ. За цей час багато українців залишилися без роботи. Підприємства змушені були згортати свою діяльність і звільняти працівників або припиняти з ними дію трудового договору.

Також ми повідомляли, що попри повномасштабну війну українців зобов'язують вчасно платити кошти за комунальні послуги та не накопичувати борги. У деяких випадках за це можуть вигнати з роботи та навіть не випустити за кордон.