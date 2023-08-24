В Одесі безробітні можуть безплатно опанувати нову професію
Одеський міський центр зайнятості пропонує всім охочим старше 18 років пройти навчання. Серед запропонованих курсів популярні на ринку праці професії.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Серед курсів пропонується
Професійно-технічне навчання (від трьох до п'яти місяців):
- продавець продовольчих товарів;
- бармен;
- кухар;
- штукатур;
- візажист.
За більш детальною інформацією можна звертатися до навчальної частини Центру за тел.: (048) 705-44-11 або до фахівців Одеського міського центру зайнятості за тел.: (048) 705-50-33.
Допомога безробітним
Безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.
Нагадаємо, що в Україні другий рік продовжується повномасштабна війна, яку розв'язала РФ. За цей час багато українців залишилися без роботи. Підприємства змушені були згортати свою діяльність і звільняти працівників або припиняти з ними дію трудового договору.
Також ми повідомляли, що попри повномасштабну війну українців зобов'язують вчасно платити кошти за комунальні послуги та не накопичувати борги. У деяких випадках за це можуть вигнати з роботи та навіть не випустити за кордон.