Новые графики отключений света: в Одессе будет шесть групп

Энергетики продолжают улучшать ситуацию в Одесской области

Энергетикам "Укрэнерго" удалось починить часть энергооборудования Одесской области. Это позволяет приступить к тестовой работе новых графиков стабилизационных отключений.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.

Теперь потребители будут разделены на 6 групп. Это должно обеспечить справедливость и по очередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.

"К сожалению, ситуация в регионе все еще сложна, поэтому просим вас набраться терпения и относиться с пониманием возможных перебоев в графиках", — говорится в сообщении.

Куда обращаться в случае отсутствия света

Если у вас после отключения по графику не появилось света в пределах 4 часов, сообщить об этом можно в: чат-бот Viber и Telegram, IVR — меню колл-центра, нажав 1 — (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90, официальная страница компании в фейсбуке.

Однако следует помнить, что тысячи жителей каждый день пытаются дозвониться в ДТЭК Одесские электросети и сообщить о ситуации со светом. Однако часто на том конце трубки никто не отвечает, ведь каналы связи не выдерживают такое количество звонков, поступающих ежесекундно.

Отметим, что ремонтные работы на электросети опережают графики. Так что положительный результат жители Одессы и Одесского района почувствуют уже 9 февраля. Бригадам Укрэнерго удалось предоставить дополнительный объем электроэнергии в регион. Графики ограничений будут сохраняться и будут действовать в соответствии с рассчитанным лимитом потребления области.

Напомним, после ракетного обстрела Одесчины, произошедшего утром 26 января, на всей территории области продолжают действовать экстренные отключения света. 7 февраля с помощью генераторов удалось снабжать горожан электроэнергией на каждые 2 часа через 8.