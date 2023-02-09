Нові графіки відключень світла: в Одесі буде шість груп

Енергетики продовжують покращувати ситуацію на Одещині

Енергетикам "Укренерго" вдалось полагодити частину енергообладнання Одещини. Це дозволяє розпочати тестову роботу нових графіків стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

Відтепер споживачі будуть розділені на 6 груп. Це має забезпечити справедливість та почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.

"На жаль, ситуація в регіоні все ще складна, тому просимо вас набратися терпіння та ставитися з розумінням до можливих перебоїв у графіках", — йдеться в повідомленні.

Куди звертатися у разі відсутності світла

Якщо у вас після відключення за графіком не з’явилось світло в межах 4 годин, повідомити про це можна у: чат-бот Viber та Telegram, IVR — меню кол-центру, натиснувши 1 — (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90, офіційна сторінка компанії у фейсбуці.

Однак слід пам’ятати, що тисячі мешканців щодня намагаються додзвонитися в ДТЕК Одеські електромережі та повідомити про ситуацію зі світлом. Проте часто на тому кінці слухавки ніхто не відповідає, адже канали зв'язку не витримують таку кількість дзвінків, які надходять щосекунди.

Зазначимо, ремонтні роботи на електромережі випереджають графіки. Тож позитивний результат мешканці Одеси та Одеського району відчують вже 9 лютого. Бригадам Укренерго вдалося подати додатковий обсяг електроенергії у регіон. Графіки обмежень зберігатимуться і будуть діяти відповідно до розрахованого ліміту споживання області.

Нагадаємо, після ракетного обстрілу Одещини, що стався зранку 26 січня, на всій території області продовжують діяти екстрені відключення світла. 7 лютого за допомогою генераторів вдалося забезпечувати городян електроенергією на кожні 2 години через 8.