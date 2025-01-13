Бухгалтер КП в Одессе годами воровал деньги жителей области

Правоохранители задержали бухгалтера КП. Фото: полиция Одесской области

Правоохранители задержали главного бухгалтера КП "Одесский фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе". Мужчина получал от заемщиков деньги для погашения кредитов и присваивал их себе.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области и в Одесской областной прокуратуре в понедельник, 13 января.

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Подробности схемы

Коммунальное предприятие предоставляет долгосрочные льготные кредиты для застройщиков. В начале года оно недосчиталось более 1 млн грн на своих счетах. Как оказалось, деньги присваивал бывший главный бухгалтер КП. "Заработав" таким образом, еще в 2022 году он уволился с должности.

По версии следствия, чиновник получал от заемщиков немалые суммы для погашения кредитов. Клиентам он выдавал кассовые ордера с печатью об оплате. Но деньги на счет КП не переводил и присваивал себе. При этом служащий оформлял вымышленные операции с помощью служебного счета для погашения "сомнительных и безнадежных долгов". Это позволяло ему на протяжении нескольких лет скрывать свои сделки.

По подсчетам следователей, с 2018 по 2020 годы фигурант присвоил почти 1,1 млн грн.

Что грозит служащему

Задержанному сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Это преступление предусматривает до восьми лет заключения с запретом занимать определенные должности в течение трех лет. Сейчас бывший бухгалтер находится под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, Одесская таможня не будет проверять свою сотрудницу. Журналисты нашли у нее сомнительное состояние. Также мы рассказывали, что в Киеве чиновник переплатил почти 1 млн грн при закупке соли.