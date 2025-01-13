Бухгалтер КП в Одесі роками крав гроші мешканців області

Правоохоронці затримали бухгалтера КП. Фото: поліція Одеської області

Правоохоронці затримали головного бухгалтера КП "Одеський фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі". Чоловік отримував від позичальників гроші для погашення кредитів і привласнював їх собі.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області та в Одеській обласній прокуратурі у понеділок, 13 січня.

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Подробиці схеми

Комунальне підприємство надає довгострокові пільгові кредити для забудовників. На початку року воно недорахувалося понад 1 млн грн на своїх рахунках. Як виявилося, гроші привласнював колишній головний бухгалтер КП. "Заробивши" таким чином, ще у 2022 році він звільнився з посади.

За версією слідства, посадовець отримував від позичальників чималі суми для погашення кредитів. Клієнтам він видавав касові ордери з печаткою про оплату. Але гроші на рахунок КП не переводив і привласнював собі. При цьому службовець оформляв вигадані операції за допомогою службового рахунку для погашення "сумнівних та безнадійних боргів". Це дозволяло йому впродовж кількох років приховувати свої оборудки.

За підрахунками слідчих, з 2018 по 2020 роки фігурант привласник майже 1,1 млн грн.

Що загрожує службовцю

Затриманому повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Цей злочин передбачає до восьми років ув'язнення з забороною займати певні посади протягом трьох років. Наразі колишній бухгалтер перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, Одеська митниця не перевірятиме свою співробітницю. Журналісти знайшли у неї сумнівні статки. Також ми розповідали, що у Києві посадовець переплатив майже 1 млн грн під час закупівлі солі.