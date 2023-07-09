Сильный ветер в Одессе и области

Женщина спасается от сильного ветра. Фото: УНИАН

В Одессе не утихает сильный ветер, поэтому коммунальщики работают в усиленном режиме. За минувшие сутки в городе упали более 20 деревьев и больших веток.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Обращаемся к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилым, детям и беременным женщинам", — говорится в сообщении.

Также коммунальщики напоминают, что во время ненастья не следует оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями. Ведь в результате порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Порывы сильного ветра

Учитывая ухудшение погодных условий, мэрия Одессы призывает жителей и гостей быть особенно осторожными. Рекомендуется ограничить перемещение и путешествия, в частности для пожилых, детей и беременных женщин. Также просят воздержаться от оставления транспортных средств под деревьями и линиями электропередач, а при передвижении под деревьями быть особенно осторожными, поскольку сильный ветер может привести к падению веток и кабелей.

Опасность для посетителей пляжей

Кроме того, из-за штормовой погоды в Черном море растет минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Горячие линии в Одессе