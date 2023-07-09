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В Одесі через сильний вітер продовжується деревопад

9 липня 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Сильний вітер в Одесі та області
Жінка рятується від сильного вітру. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі не вщухає сильний вітер, тому комунальники працюють у посиленому режимі. За минулу добу у місті впало понад 20 дерев та великих гілок.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"Звертаємося до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літнім особам, дітям та вагітним жінкам", — йдеться у повідомленні.

Також комунальники нагадують, що під час негоди не слід залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач та  обережно пересуватися під деревами. Адже внаслідок поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Пориви сильного вітру

Враховуючи погіршення погодних умов, мерія Одеси закликає мешканців та гостей міста бути особливо обережними. Рекомендується обмежити переміщення та подорожі, зокрема для літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Також просять утриматись від залишення транспортних засобів під деревами та лініями електропередач, а під час пересування під деревами бути особливо обережними, оскільки сильний вітер може призвести до падіння гілок та кабелів.

Небезпека для відвідувачів пляжів

Крім того, через штормову погоду у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та їх прибиття до берега, а також їхнього дрейфування вздовж узбережжя. 

Гарячі лінії в Одесі

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

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