В Одессе из-за отсутствия напряжения остановился электротранспорт

В регионе действуют графики отключений света

Сегодня, 9 марта, одесситам не следует ожидать электротранспорта на остановках. Лучше отправляться на работу на маршрутках, потому что трамваи и троллейбусы до сих пор остаются в депо.

Новини.LIVE узнали в информационном центре предприятия следует ли сегодня ожидать электротранспорт.

"Электротранспорт не работает. И сегодня он вряд ли будет работать, но это еще не точно. Зависит все от ситуации в энергосистеме", — сообщили в информационном центре.

В Одессе работает Информационный центр с 8.00 до 20.00 без выходных.

Там вы можете узнать:

официальную информацию о работе транспорта

расписание транспорта

где находится тот или иной вагон/машина

оставить жалобу или пожелание

Телефоны Информационного центра КП "ОМЕТ": 717-54-54, 7-886-886, 717-54-77

Ситуация в энергосистеме

В результате массированной ракетной атаки россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Поэтому ночью 9 марта произошло обесточивание части Одесчины. В настоящее время действуют графики стабилизационных отключений.

Отметим, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах. Украинские защитники сбили 34 из 47 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Также ПВО ликвидировала четыре дрона Shahed-136/131.