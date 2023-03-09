В Одессе из-за отсутствия напряжения остановился электротранспорт
Сегодня, 9 марта, одесситам не следует ожидать электротранспорта на остановках. Лучше отправляться на работу на маршрутках, потому что трамваи и троллейбусы до сих пор остаются в депо.
Новини.LIVE узнали в информационном центре предприятия следует ли сегодня ожидать электротранспорт.
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В Одесской области действуют графики стабилизационных отключений
"Электротранспорт не работает. И сегодня он вряд ли будет работать, но это еще не точно. Зависит все от ситуации в энергосистеме", — сообщили в информационном центре.
В Одессе работает Информационный центр с 8.00 до 20.00 без выходных.
Там вы можете узнать:
- официальную информацию о работе транспорта
- расписание транспорта
- где находится тот или иной вагон/машина
- оставить жалобу или пожелание
Телефоны Информационного центра КП "ОМЕТ": 717-54-54, 7-886-886, 717-54-77
Ситуация в энергосистеме
В результате массированной ракетной атаки россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Поэтому ночью 9 марта произошло обесточивание части Одесчины. В настоящее время действуют графики стабилизационных отключений.
Отметим, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах. Украинские защитники сбили 34 из 47 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Также ПВО ликвидировала четыре дрона Shahed-136/131.