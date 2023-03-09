В Одесі через відсутність напруги зупинився електротранспорт

В регіоні діють графіки відключень світла

Сьогодні, 9 березня, одеситам не слід чекати на електротранспорт на зупинках. Краще вирушати на роботу на маршрутках, бо трамваї та тролейбуси досі залишаються в депо.

Новини.LIVE дізнались в інформаційному центрі підприємства чи слід сьогодні очікувати електротранспорт.

"Електротранспорт не працює. Й сьогодні він навряд працюватиме, але це ще не точно. Залежить все від ситуації в енергосистемі", — повідомили в інформаційному центрі.

В Одесі працює Інформаційний центр з 8:00 до 20:00 без вихідних.

Там ви можете дізнатися :

офіційну інформацію щодо роботи транспорту

розклад транспорту

де знаходиться той чи інший вагон/машина

залишити скаргу чи побажання

Телефони Інформаційного центру КП "ОМЕТ": 717-54-54, 7-886-886, 717-54-77

Ситуація в енергосистемі

Внаслідок масованої ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Через це вночі 9 березня відбулося знеструмлення частини Одещини. Наразі діють графіки стабілізаційних відключень.

Зазначимо, 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України, зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах. Українські захисники збили 34 із 47 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр". Також ППО ліквідувала чотири дрони Shahed-136/131.