Взрывы в Одессе — что известно

В Одессе слышны сильные взрывы — что известно
14 октября 2024 11:54
Дым в небе после взрыва. Фото: Новини.LIVE
Одесситы услышали серию громких взрывов. Воздушные Силы предупреждали об угрозе баллистики.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
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Что известно
Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе баллистики для Одесской области. По данным мониторинговых каналов, российская ракета двигалась в сторону Черноморска и Одессы.
Напомним, враг вывел два носителя крылатых ракет "Калибр" в Черное море.
Также в сети показали последствия российской атаки на фермерское хозяйство в Одесской области.
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