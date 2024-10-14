Взрывы в Одессе — что известно

Дым в небе после взрыва. Фото: Новини.LIVE

Одесситы услышали серию громких взрывов. Воздушные Силы предупреждали об угрозе баллистики.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Что известно

Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе баллистики для Одесской области. По данным мониторинговых каналов, российская ракета двигалась в сторону Черноморска и Одессы.

Напомним, враг вывел два носителя крылатых ракет "Калибр" в Черное море.

Также в сети показали последствия российской атаки на фермерское хозяйство в Одесской области.