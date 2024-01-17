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В Одессе несколько тысяч потребителей остались без отопления из-за утренней атаки

17 января 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе несколько тысяч потребителей остались без отопления из-за утренней атаки
Место попадания дронов. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ночь на 17 января враг атаковал Одессу дронами-камикадзе, попавшими в магистральные теплосети. В связи с этим без отопления остались более 60 домов.

Об этом на внеочередной сессии Одесского городского совета сообщила директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

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"Было прямое попадание обломков одной из сбитых дронов в две магистральные тепловые камеры. После того, как наших специалистов допустят к месту попадания, мы сразу приступим к работе по восстановлению", — сказала Позднякова.

Кроме того, директор предприятия отметила, что больше всего отключены потребители на проспекте Шевченко. Планируют восстановить тепло в домах одесситов в течение суток.

Больше об атаке на Одессу 17 января

Напомним, сегодня утром, 17 января, враг атаковал Одессу ударными БпЛА. Пострадал Приморский район города, где дрон оккупантов прилетел в жилые дома. На сегодня увеличилось количество пострадавших.

Также мы писали, что в Одессе раздавались взрывы около 1:30. Сообщалось о работе сил ПВО.

По состоянию на утро 17 января РФ продолжает держать напряжение в Черном море. Страна-агрессор возобновила полноценное дежурство кораблей, среди которых есть и ракетоносители.

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