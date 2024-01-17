В Одессе несколько тысяч потребителей остались без отопления из-за утренней атаки
В ночь на 17 января враг атаковал Одессу дронами-камикадзе, попавшими в магистральные теплосети. В связи с этим без отопления остались более 60 домов.
Об этом на внеочередной сессии Одесского городского совета сообщила директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.
"Было прямое попадание обломков одной из сбитых дронов в две магистральные тепловые камеры. После того, как наших специалистов допустят к месту попадания, мы сразу приступим к работе по восстановлению", — сказала Позднякова.
Кроме того, директор предприятия отметила, что больше всего отключены потребители на проспекте Шевченко. Планируют восстановить тепло в домах одесситов в течение суток.
Больше об атаке на Одессу 17 января
Напомним, сегодня утром, 17 января, враг атаковал Одессу ударными БпЛА. Пострадал Приморский район города, где дрон оккупантов прилетел в жилые дома. На сегодня увеличилось количество пострадавших.
Также мы писали, что в Одессе раздавались взрывы около 1:30. Сообщалось о работе сил ПВО.
По состоянию на утро 17 января РФ продолжает держать напряжение в Черном море. Страна-агрессор возобновила полноценное дежурство кораблей, среди которых есть и ракетоносители.
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