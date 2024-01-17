В Одесі декілька тисяч споживачів залишилися без опалення через ранкову атаку

Місце влучання дронів. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 17 січня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе, які влучили у магістральні тепломережі. У звʼязку з цим без опалення залишилися понад 60 будинків.

Про це на позачерговій сесії Одеської міської ради повідомила директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганни Позднякової.

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"Було пряме влучання уламків одного зі збитих дронів у дві магістральні теплові камери. Після того, як наших фахівців допустять до місця влучання, ми одразу розпочнемо роботи з відновлення", — сказала Позднякова.

Крім того, директорка підприємства зазначила, що найбільше відключено споживачів на проспекті Шевченка. Планують відновити тепло в оселях одеситів протягом доби.

Більше про атаку на Одесу 17 січня

Нагадаємо, сьогодні зранку, 17 січня, ворог атакував Одесу ударними БпЛА. Постраждав Приморський район міста, де дрон окупантів прилетів у житлові будинки. Станом на зараз збільшилася кількість постраждалих.

Також ми писали, що в Одесі лунали вибухи близько 01:30. Повідомлялося про роботу сил ППО.

Додамо, станом на ранок 17 січня РФ продовжує тримати напругу у Чорному морі. Країна-агресорка поновила повноцінне чергування кораблів, серед яких є також й ракетоносії.