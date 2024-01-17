Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі декілька тисяч споживачів залишилися без опалення через ранкову атаку arrow

В Одесі декілька тисяч споживачів залишилися без опалення через ранкову атаку

17 січня 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі декілька тисяч споживачів залишилися без опалення через ранкову атаку
Місце влучання дронів. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У ніч проти 17 січня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе, які влучили у магістральні тепломережі. У звʼязку з цим без опалення залишилися понад 60 будинків. 

Про це на позачерговій сесії Одеської міської ради повідомила директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганни Позднякової. 

Читайте також:

"Було пряме влучання уламків одного зі збитих дронів у дві магістральні теплові камери. Після того, як наших фахівців допустять до місця влучання, ми одразу розпочнемо роботи з відновлення", — сказала Позднякова. 

Крім того, директорка підприємства зазначила, що найбільше відключено споживачів на проспекті Шевченка. Планують відновити тепло в оселях одеситів протягом доби. 

Більше про атаку на Одесу 17 січня 

Нагадаємо, сьогодні зранку, 17 січня, ворог атакував Одесу ударними БпЛА. Постраждав Приморський район міста, де дрон окупантів прилетів у житлові будинки. Станом на зараз збільшилася кількість постраждалих. 

Також ми писали, що в Одесі лунали вибухи близько 01:30. Повідомлялося про роботу сил ППО.

Додамо, станом на ранок 17 січня РФ продовжує тримати напругу у Чорному морі. Країна-агресорка поновила повноцінне чергування кораблів, серед яких є також й ракетоносії.

комунальні послуги
Одеса
війна
Одеська область
Новини Одеси
опалення
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі