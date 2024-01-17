В Одесі декілька тисяч споживачів залишилися без опалення через ранкову атаку
У ніч проти 17 січня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе, які влучили у магістральні тепломережі. У звʼязку з цим без опалення залишилися понад 60 будинків.
Про це на позачерговій сесії Одеської міської ради повідомила директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганни Позднякової.
"Було пряме влучання уламків одного зі збитих дронів у дві магістральні теплові камери. Після того, як наших фахівців допустять до місця влучання, ми одразу розпочнемо роботи з відновлення", — сказала Позднякова.
Крім того, директорка підприємства зазначила, що найбільше відключено споживачів на проспекті Шевченка. Планують відновити тепло в оселях одеситів протягом доби.
Більше про атаку на Одесу 17 січня
Нагадаємо, сьогодні зранку, 17 січня, ворог атакував Одесу ударними БпЛА. Постраждав Приморський район міста, де дрон окупантів прилетів у житлові будинки. Станом на зараз збільшилася кількість постраждалих.
Також ми писали, що в Одесі лунали вибухи близько 01:30. Повідомлялося про роботу сил ППО.
Додамо, станом на ранок 17 січня РФ продовжує тримати напругу у Чорному морі. Країна-агресорка поновила повноцінне чергування кораблів, серед яких є також й ракетоносії.
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