Демонтаж трубы котельной в Одессе за 42 млн грн: тендер на Prozorro

В Одессе демонтируют часть трубы котельной — заключен договор на 42 млн грн
В КП "Теплоснабжение города Одесса" решили провести демонтаж части трубы котельной "Северная-1", чтобы она исправно функционировала зимой. На работы хотят потратить около 42 млн грн.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта электронных закупок Prozorro.
Детали тендера
Аукцион был проведен без использования электронной системы. Подрядчиком было выбрано ООО "Энерго-дорожное строительство", специализирующееся на производстве бетонных конструкций. Общая сумма закупки составила 41 994 616,75 грн. Все работы фирма-подрядчик должна быть сдана до 30 сентября текущего года.
Что должны сделать
Эксплуатация дымохода в следующем отопительном сезоне возможна при условии демонтажа верхней части дымохода до отметки 87,1 м. Поэтому подрядчик должен выполнить:
- подготовительные работы (установка лесов, изготовление деревянных щитов и т.п.);
- монтаж опорной рамы на отметке +87,1м;
- частичный демонтаж железобетонной оболочки дымовой трубы;
- установка отдельных молниеотводов со шпилем.
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