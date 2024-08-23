Демонтаж трубы котельной в Одессе за 42 млн грн: тендер на Prozorro

Труба котельной в Одессе. Фото: Думская

В КП "Теплоснабжение города Одесса" решили провести демонтаж части трубы котельной "Северная-1", чтобы она исправно функционировала зимой. На работы хотят потратить около 42 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Детали тендера

Аукцион был проведен без использования электронной системы. Подрядчиком было выбрано ООО "Энерго-дорожное строительство", специализирующееся на производстве бетонных конструкций. Общая сумма закупки составила 41 994 616,75 грн. Все работы фирма-подрядчик должна быть сдана до 30 сентября текущего года.

Протокол раскрытия аукциона. Фото: скриншот

Что должны сделать

Эксплуатация дымохода в следующем отопительном сезоне возможна при условии демонтажа верхней части дымохода до отметки 87,1 м. Поэтому подрядчик должен выполнить: