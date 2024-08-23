Демонтаж труби котельні в Одесі за 42 млн грн: тендер на Prozorro

Труба котельні в Одесі. Фото: Думська

У КП "Теплопостачання міста Одеса" вирішили провести демонтаж частини труби котельні "Північна-1", аби вона справно функціонувала взимку. На роботи хочуть витратити майже 42 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізнались з даних сайту електроних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Аукціон провели без використання електронної системи. Підрядником було обрано ТОВ "Енергетично-дорожнє будівництво", яке спеціалізується на виробництві бетонних конструкцій. Загальна сума закупівлі склала 41 994 616,75 грн. Усі роботи фірма-підрядник має здати до 30 вересня поточного року.

Протокол розкриття аукціону. Фото: скриншот

Що мають зробити

Експлуатація димаря в наступному опалювальному сезоні можлива за умови демонтажу верхньої частини димаря до позначки 87,1 м. Тому підрядник має виконати: