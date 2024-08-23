Демонтаж труби котельні в Одесі за 42 млн грн: тендер на Prozorro

В Одесі демонтують частину труби котельні — укладено договір на 42 млн грн
У КП "Теплопостачання міста Одеса" вирішили провести демонтаж частини труби котельні "Північна-1", аби вона справно функціонувала взимку. На роботи хочуть витратити майже 42 млн грн.
Про це Новини.LIVE дізнались з даних сайту електроних закупівель Prozorro.
Деталі тендеру
Аукціон провели без використання електронної системи. Підрядником було обрано ТОВ "Енергетично-дорожнє будівництво", яке спеціалізується на виробництві бетонних конструкцій. Загальна сума закупівлі склала 41 994 616,75 грн. Усі роботи фірма-підрядник має здати до 30 вересня поточного року.
Що мають зробити
Експлуатація димаря в наступному опалювальному сезоні можлива за умови демонтажу верхньої частини димаря до позначки 87,1 м. Тому підрядник має виконати:
- підготовчі роботи (встановлення лісів, виготовлення дерев'яних щитів тощо);
- монтаж опорної рами на відмітці +87,1 м.;
- частковий демонтаж залізобетонної оболонки димової труби;
- встановлення окремих блискавковідводів зі шпилем.
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