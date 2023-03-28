В Одессе дерево упало на женщину: в каком состоянии пострадала

Одесситов призывают не выходить на улицу

Сильный ветер в Одесской области завалил уже не одно дерево. К сожалению, уже сообщается о пострадавших.

Видео было опубликовано в местных телеграмм-каналах.

Как сообщают очевидцы, происшествие произошло на Люстдорфской дороге у входа в один из супермаркетов. В результате падения дерева по предварительной информации женщина сломала ноги.

"За 5 минут на место прибыла бригада подстанции №4, а также спасатели ГСЧС, которые с помощью спецтехники убрали дерево. Бригада оказала первую помощь пострадавшей на месте, обезболили, иммобилизовали и экстренно доставили женщину в ближайшую больницу с многочисленными переломами и в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении Центра экстренной медицинской помощи.

По состоянию на 13:00 ветром повалено 14 деревьев и три большие ветки. Одесситов призывают быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Также не следует оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Горячие линии

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Напомним, по данным ДТЭК, по некоторым районам произошло аварийное отключение света по высоковольтной линии. По состоянию на 10:00 из-за непогоды остались без света 28 населенных пунктов в области. Больше всего пострадал Одесский и Белгород-Днестровский районы.