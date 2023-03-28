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В Одесі дерево впало на жінку: в якому стані постраждала

28 березня 2023 14:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеситів закликають не виходити на вулицю
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сильний вітер на Одещині завалив вже не одне дерево. На жаль вже повідомляється про постраждалих. 

Відео опублікували в місцевих телеграм-каналах. 

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Як повідомляють очевидці подія сталась на Люстдорфській дорозі біля входу в один з супермаркетів. Внаслідок падіння дерева за попередньою інформацією жінка зламала ноги. 

 

Станом на 13:00 вітром повалено 14 дерев та три великі гілки. Одеситів закликають бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Також не слід залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Крім того, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. У разі виявлення морської міни або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

Гарячі лінії 

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, за даними ДТЕК, по деяких районах сталось аварійне відключення світла по високовольтній лінії. Станом на 10:00 через негоду залишилися без світла 28 населених пунктів в області. Найбільше постраждав Одеський та Білгород-Дністровський райони. 

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